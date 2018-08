Liam Payne revela data de lançamento do seu primeiro álbum solo

Liam Payne fez a alegria dos fãs! O motivo? Na última terça-feira, 15, Liam, que lançou a música Familiar com J Balvin, fez uma participação no programa Good Morning America e finalmente revelou a data de lançamento do seu primeiro álbum solo. Mal podemos esperar!

LIAM PAYNE DIZ QUE FAMA DO ONE DIRECTION O AFASTOU DE QUEM ELE ERA

Payne subiu ao palco para apresentar Strip That Down e, em seguida, cantou o seu mais novo sucesso, Familiar, com J Balvin. Mas, antes disso, ele falou sobre o primeiro álbum. "Será no dia 14 de Setembro. Eu posso dizer isso com toda certeza. Estou muito feliz com isso, é muito legal".

Ele não divulgou o nome do álbum ou alguma outra informação, mas sugeriu que os artistas com os quais ele já se juntou, como J Balvin, Quavo, Rita Ora e Zedd, são apenas o começo. "Eu tenho uma boa mistura de pessoas bonitas no meu álbum, o que é incrível", disse ele.

O cantor também comentou que seu álbum solo não significa o fim do One Direction. "Tenho certeza de que terá tempo para isso voltar. Quanto mais sucesso tivermos sozinhos, mais sucesso teremos juntos no futuro".