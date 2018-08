Billboard Music Awards divulga prévia do clipe de Fake Love, do BTS

O Billboard Music Awards, que acontece neste domingo, 20, fez a alegria dos fãs do BTS nessa terça-feira, 15. Através da conta oficial do evento no Twitter, o Billboard divulgou prévia do novo clipe do BTS, do single Fake Love, que será lançado e terá sua primeira performance na premiação!

O single faz parte do novo álbum do BTS, Love Yourself: Tear, que tem 11 músicas, conta com participação de Steve Aoki e será lançado no dia 18 de maio. Assista ao vídeo abaixo: