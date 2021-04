Grupo BTS é bombardeado por frutas por James Corden em programa

O grupo BTS fez os fãs rirem muito! Na noite de quinta-feira, 30, os meninos do BTS, que ganhou um documentário pela emissora BBC, participaram do Flinch, um quadro pra lá de engraçado do The Late Late Show, e tiveram uma reação sensacional no programa. Como não amar?

Os integrantes ficaram atrás de uma tela transparente enquanto o apresentador James Corden atirava frutas e vegetais contra eles. A ideia é mostrar a reação de cada um. Jin e J-Hope foram os primeiros a participar, no entanto, RM não tinha muita fé nos companheiros de banda. "Quero dizer, eles são os mais covardes do grupo", disse ele.

"Vamos lá, eu não tenho medo, viu?", respondeu Jin. Quando o anfitrião disparou contra a dupla, J-Hope até caiu pra trás e tirou boas risadas da plateia. Jungkook e V foram depois e conseguiram ficar quietos. Depois, RM, Jimin e Suga ficaram atrás da tela. "Não se preocupem! Não tenho medo!", disse Suga. O BTS ainda fez uma animada apresentação da música DNA. Veja: