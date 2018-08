Suposta tracklist do novo álbum de Taylor Swift é divulgada

Taylor Swift está investindo pesado na divulgação de seu novo álbum, Reputation! Após ela lançar o teaser de seu novo clipe, ...Ready For It?, a suposta tracklist do novo CD de Taylor começou a circular na web. Quem mais já está ansioso para ouvir?

A lista tem 15 faixas e uma delas, chamada End Game, conta com a participação do cantor Ed Sheeran e do rapper Future. Porém, vale lembrar que Taylor não se pronunciou para confirmar se a tracklist é oficial ou não.

Reputation tem data marcada para chegar no dia 10 de novembro. Veja a lista de canções:

1. …Ready For It?

2. Second Glance

3. Blind For Love

4. This Is Why We Can't Have Nice Things

5. Dress

6. Look What You Made Me Do

7. Delicate

8. Gorgeous

9. Getaway Car

10. Guilty

11. Rip Off The Page

12. Reputation

13. New Year's Eve

14. End Game (feat. Future & Ed Sheeran)

15. Beneath