Sam Smith libera prévia de Say it First, do álbum The Thrill Of It All

Sam Smith vai lançar seu novo álbum The Thrill Of It All em novembro, mas, por enquanto, ele está deixando os fãs loucos com a liberação das novas músicas. Na quarta-feira, 18, por exemplo, Sam liberou uma pequena prévia da canção Say it First, terceira canção divulgada do próximo disco. Amamos!

SAM SMITH E BRANDON FLYNN, DE 13 REASONS WHY, SÃO VISTOS AOS BEIJOS

"Say it first / I need to hear you / Say those words / If I'm all that you desire / I promise there'll be fire", são os trechos cantados por Sam na música. O cantor já divulgou Too Good At Goodbyes e Pray, do seu novo álbum de estúdio, previsto para ser lançado no dia 3 de novembro. Ouça abaixo: