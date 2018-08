Taylor Swift libera novo vídeo dos bastidores do clipe Look What You Made Me Do

Taylor Swift, que respondeu os stories de vários fãs no Instagram, lançou mais um vídeo mostrando os bastidores de seu último clipe, Look What You Made Me Do, nessa terça-feira, 17. Arrasa, Taylor!

O novo vídeo é focado nas roupas que a cantora usou durante o clipe, por isso, ela começa a mostrar todos os looks do passado que foram reaproveitados para a gravação. "Aqui é onde o apocalipse dos looks aconteceu e eu acabei de fazer a maior prova de roupas da minha vida", disse ela.

