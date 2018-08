Meninas do Little Mix dançam sucesso brasileiro de Pabllo Vittar

O sucesso de Pabllo Vittar, que se apresentou ao lado de Fergie no Rock in Rio, está tão grande que suas músicas já chegaram aos ouvidos das meninas do Little Mix! Na semana passada, um vídeo bombou na web ao mostrar duas integrantes do Little Mix dançando o sucesso K.O., de Pabllo. Que arraso!

LITTLE MIX DIZ QUE ADORARIA FAZER UMA MÚSICA COM FIFTH HARMONY

No vídeo, Jade Thirwall está sentada em um sofá e assistindo ao videoclipe da música de Pabllo. Ela, então, diz a Perrie Edwards quem é a artista e faz a loira dançar com o ritmo do sucesso brasileiro. As inglesas dizem amar o vídeo, que foi postado em um fã-clube do grupo. Veja: