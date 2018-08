Maroon 5 lança a música Help Me Out, com Julia Michaels

Boa notícia para os fãs de Maroon 5! Após eles cantarem Garota de Ipanema no show do Rock In Rio, a banda lançou nessa quinta-feira, 5, a sua parceria musical com Julia Michaels, Help Me Out. Aí sim!

MAROON 5 RECEBE PRÊMIO DE BANDA DA DÉCADA NO TEEN CHOICE AWARDS 2017

Após Don't Wanna Know, Cold e What Lovers Do, Help Me Out é a quarta música a ser divulgada do novo álbum do M5, que se chama Red Pill Blues e tem data de lançamento marcada para o dia 3 de novembro.

ADAM LEVINE E BEHATI PRINSLOO ESTRELAM CLIPE DA MÚSICA COLD