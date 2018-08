Sam Smith lança Pray e anuncia data de lançamento de novo álbum

Sam Smith está voltando com tudo! Nesta sexta-feira, 6, Sam, que foi visto aos beijos com Brandon Flynn, divulgou a capa, o título e a data de lançamento do seu segundo álbum, e ainda lançou a música Pray. Sucesso!

O novo álbum se chamará The Thrill of It All e será lançado no dia 3 de novembro pela Capitol Records. Com 10 músicas, o disco inclui Too Good at Goodbyes e o novo sucesso Pray, também divulgada nesta sexta.

Sam ainda anunciou as primeiras datas da The Thrill of It All World Tour. Por enquanto, ele deve se apresentar na América do Norte, começando em junho de 2018 em Toronto, no Canadá, e terminando em setembro do mesmo ano, em Calgary, também no Canadá. Ouça a nova música abaixo: