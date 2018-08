Miley Cyrus emociona ao cantar The Climb em prol das vítimas de Las Vegas

Miley Cyrus, que lançou o seu álbum Younger Now, fez uma linda homenagem às vítimas do tiroteio de Las Vegas. Na noite de segunda-feira, 2, Miley participou do The Tonight Show e cantou duas músicas, No Freedom e a famosa The Climb, em prol das vítimas do atentado. Emocionante!

MILEY CYRUS REVELA SE AINDA DEIXARÁ OS EUA APÓS VITÓRIA DE DONALD TRUMP

A estrela se juntou ao ator Adam Sandler e cantou No Freedom, de Dido, no início do programa. Ao final do show, Miley voltou ao palco e emocionou a todos ao cantar The Climb. "Então, começamos essa semana com uma música que eu não cantava há anos. The Climb. Essas palavras significam muito mais agora do que nunca", disse ela no Twitter.

MILEY CYRUS RELEMBRA COMO FOI TRABALHAR NA INFÂNCIA

"Em homenagem às vidas perdidas, feridas e afetadas pelo trágico tiroteio em Las Vegas, Jimmy Fallon e eu dedicamos esse show não apenas para lamentar esse evento horrível, mas para incentivar essa plataforma a ter mais união, paz e esperança", completou Miley. Veja as apresentações abaixo: