Beyoncé lança remix de Mi Gente, de J Balvin

Beyoncé, que pode se apresentar no Brasil em 2018, acaba de lançar o remix do hit Mi Gente, de J Balvin e Willy Williams nessa quinta-feira, 28! Beyoncé anunciou que a verba arrecadada com a música, vai beneficiar os esforços de socorro em Porto Rico e nas Ilhas do Caribe após o furacão Maria, assim como as áreas do México impactadas pelo terremoto de magnitude 7.1 que matou mais de 325 pessoas no dia 19 de setembro.

"Eu vou doar minha parte com essa música para as instituições de caridade de Porto Rico, México e de outras ilhas do Caribe", escreveu ela nas redes sociais com link adicional para quem puder ajudar em todo o mundo.

Escute a música abaixo: