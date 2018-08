Festival Lollapalooza Brasil divulga lineup completo de 2018

Após as apresentações lacradoras do Rock in Rio, outro festival promete agitar o País em 2018! O Lollapalooza Brasil acaba de divulgar seu lineup completo nesta quarta-feira, 27, e traz Pearl Jam, The Killers, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Imagine Dragons e LCD Soundsystem como os headliners da edição! O festival acontece nos dias 23, 24 e 25 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e vai contar com 4 palcos.

O Lolla Pass que dá direito aos 3 dias de festival custa R$ 750 e pode ser comprado no site do festival, na bilheteria oficial e nos pontos de venda autorizados. E em uma ação inédita do Lollapalooza com o Criança Esperança, em parceria da Globo com a UNESCO, quem fizer uma doação de R$ 30 terá direito a Entrada Social e terá desconto de 50% no Lolla Pass. Quem doar R$ 20 terá 50% de desconto no Lolla Day, que estará à venda em breve.

Veja abaixo a lista completa de atrações do Lollapalooza 2018: