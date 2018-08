Fergie vive romance famoso e conturbado no clipe de Save it Til Morning

Fergie, que cantou com Pabllo Vittar no palco do Rock in Rio, fez a alegria dos fãs neste fim de semana. O motivo? Fergie lançou o clipe de Save it Til Morning, que mostra os altos e baixos de uma vida de celebridade. A música faz parte do seu novo álbum Double Dutchess. Amamos!

KENDALL JENNER ESTRELA CLIPE DE ENCHANTÉ, SINGLE DE FERGIE COM PARTICIPAÇÃO DO FILHO AXL

A cantora, que se separou de Josh Duhamel recentemente, estrelou o clipe ruiva e fez par romântico com o ator Jay Hernandez. O novo clipe mostra as diversas discussões do casal, mas, na frente das câmeras, Fergie sempre tentar mostrar uma boa aparência. Assista: