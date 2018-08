Bon Jovi agita os fãs brasileiros no quinto dia de Rock in Rio

Bon Jovi levantou o público do quinto dia do Rock in Rio 2017. Bon Jovi, que já deu o ar de sua graça diversas vezes no Brasil, foi a atração principal da noite de sexta-feira, 22, no festival de música e fez todo mundo pular com os maiores hits da sua carreira. Como não amar?

BON JOVI FALA SOBRE A OVERDOSE DE HEROÍNA QUE A SUA FILHA SOFREU

O cantor de 55 anos mostrou a sua boa forma e todo seu pique no palco do Rock in Rio deste ano. Bon Jovi conseguiu reunir a maior plateia do festival até agora e animou os fãs, que já haviam visto Jota Quest, Alter Bridge e Tears For Fears, com seus sucessos, como Bed of Roses, You Give Love a Bad Name e Have a Nice Day.