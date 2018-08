Sia lança o clipe da música Rainbow, da trilha sonora de My Little Pony

Sia está empenhada em fazer músicas para trilhas sonoras de filmes! Após lançar To Be Human, de Mulher-Maravilha, Sia liberou na última terça-feira, 19, o clipe do single Rainbow, que faz parte da animação My Little Pony. Own!

No clipe, os pequenos pôneis ganham os famosos cabelos bicolores de Sia. Já a música mostra um ritmo bem ao estilo da cantora. O filme de My Little Pony estreia no dia 5 de outubro no Brasil. Assista ao clipe: