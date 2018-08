Little Mix e CNCO lançam clipe sexy e dançante para Reggaetón Lento

As meninas do Little Mix também sabem sensualizar com um ritmo latino! No último domingo, 17, o quarteto do Little Mix, que divulgaram os bastidores do vídeo de Power, lançaram um clipe pra lá de sensual para a dançante Reggaetón Lento, em parceria com CNCO. Sucesso!

Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Jesy Nelson e Leigh-Anne Pinnock flertam em uma balada com os garotos do CNCO, que ganhou o reality show La Banda, produzido por Ricky Martin. Elas aparecem com modelitos bem sexy e levam os meninos à loucura com suas danças calientes! Veja: