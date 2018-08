Justin Timberlake se emociona com fãs brasileiros no terceiro dia de Rock in Rio

Justin Timberlake provou que ainda segue animando uma multidão de fãs com suas músicas. Justin, que chegou ao país cercado de seguranças, fechou a noite do terceiro dia do Rock in Rio 2017, neste domingo, 17, com os maiores sucessos da sua carreira e, claro, cheio de emoção ao lado dos brasileiros.

JESSICA BIEL REVELA SEGREDO DE SEU CASAMENTO FELIZ COM JUSTIN TIMBERLAKE

Diferente de 2013, Justin se apresentou com mais carisma, interagiu com os seus fãs enlouquecidos e ainda fez questão de se enrolar com uma bandeira do Brasil. Justin não apenas cantou suas clássicas músicas, como SexyBack e Cry Me River, como também o seu último sucesso, Can't Stop the Feeling.

PHARRELL WILLIAMS CONFIRMA ÁLBUNS COM ARIANA GRANDE E JUSTIN TIMBERLAKE

Justin fez a alegria dos admirados ao pegar uma bandeira brasileira com as suas iniciais. Ele autografou e devolveu para a fã. Outra sortuda da noite foi a garota que fazia aniversário e que ganhou uma selfie com o ídolo. Em Mirrors, Justin desceu do palco e cantou o sucesso no meio dos brasileiros. Veja: