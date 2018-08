Shawn Mendes e Adam Levine levam os fãs à loucura no segundo dia de Rock in Rio

Shawn Mendes, que exibiu o tanquinho em piscina de hotel no Brasil, arrasou em sua performance no Rock in Rio nesse sábado, 16! Shawn, de 19 anos, se apresentou para 100 mil pessoas, o maior público de sua carreira, e foi o "caçula" entre os artistas da noite.

Com uma performance sem "efeitos especiais", Shawn encantou o público com sua voz e violão, acompanhado de sua banda. A plateia cantou em coro todos seus grandes sucessos, como Treat You Better, Stitches e Mercy. Para completar o gato ainda fez um cover de Castle On the Hill, de Ed Sheeran.

Já o Maroon 5, fez os fãs suspirarem com seu segundo show no festival, já que na sexta-feira, 15, a banda substituiu Lady Gaga, que cancelou a apresentação por problemas de saúde. Adam provocou vários gritos da galera com suas dancinhas, agudos e aos poucos foi se despindo até ficar sem camisa e exibir suas tatuagens.

