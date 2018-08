A programação do Rock in Rio 2017

O Rock in Rio 2017 está chegando! Na próxima sexta-feira, 15, a Cidade do Rock, que agora vai ocupar boa parte do terreno do antigo Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, receberá diversas estrelas nacionais e internacionais, como o de Shawn Mendes, do mundo da música. Mal podemos esperar!

FALL OUT BOY VAI SUBSTITUIR BILLY IDOL NO ROCK IN RIO 2017

Artistas como Ivete Sangalo, que está grávida de duas meninas, Jota Quest, Justin Timberlake, Alicia Keys, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers e muito outros vão invadir os diversos palcos do festival. Confira, a seguir, a programação inteira do Rock in Rio 2017:

ALICIA KEYS VAI SE APRESENTAR NO ROCK IN RIO 2017