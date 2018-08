Demi Lovato lança novo single You Don’t Do it For Me Anymore

Demi Lovato, que curtiu aniversário com o ex Wilmer Valderrama, acaba fazer a alegria dos fãs! Nesta sexta-feira, 8, Demi lançou o novo single You Don't Do It For Me Anymore!

A música faz parte de seu novo álbum Tell Me You Love Me, que tem data de lançamento marcada para o dia 29 de setembro. Após conhecer Sorry Not Sorry e Tell Me You Love Me, escute a nova canção da diva abaixo: