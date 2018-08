Anitta lança clipe de Will I See You, sua primeira música em inglês

Anitta continua com tudo! Após Fergie revelar que está conversando com a cantora sobre uma parceria musical, Anitta lançou neste domingo, 3, o clipe de sua primeira música em inglês, Will I See You. Arrasou!

ANITTA RESPONDE VEREADOR QUE A CHAMOU DE "VAGABUNDA DE QUINTA" NO FACEBOOK

No vídeo, podemos ver a cantora sensualizando muito enquanto canta. Vale dizer que ela está mais linda do que nunca? A canção foi feita em parceria com o produtor Poo Bear, que também trabalhou com Justin Bieber em músicas como What Do You Mean? e Where Are Ü Now.

MODELO PIETRO BALTAZAR FALA SOBRE COMO FOI TRABALHAR COM ANITTA EM NOVO CLIPE