Meninas do Fifth Harmony se divertem no making of do clipe de Angel

O Fifth Harmony, que promoveu a "despedida" de Camila Cabello, durante show no VMA 2017, acaba de divulgar a making of do clipe de Angel! Nas imagens, Lauren, Dinah, Ally e Normani se divertem nos bastidores e arrasam em frente às câmeras.

"As cores do céu estão tão lindas nesse momento. São as mesmas cores do nosso álbum", disse Lauren sobre a locação ao ar livre. "Essa música é provavelmente a mais animadora de se filmar porque tem uma energia diferente pra nós. Com uma vibe mais obscura e intensa. E acho que o mundo ainda não nos viu com nenhum desses elementos ainda. Estou muito animada", disse Ally.

A música faz parte do novo álbum do grupo, Fifth Harmony, lançado em março. Assista ao vídeo abaixo: