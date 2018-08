Taylor Swift recebe críticas na web após lançar single Look What You Made Me Do

Taylor Swift está dando o que falar após retornar à mídia! Com o lançamento da polêmica faixa Look What You Made Me Do, Taylor vem recebendo críticas dos fãs na internet!

TAYLOR SWIFT LANÇA NOVO SINGLE LOOK WHAT YOU MADE ME DO

Os comentários no Twitter são diversos, como mostrado no Daily Mail: "Você me perdeu com essa nova música. Sinto falta da velha Taylor", disse @willriddle. Lembrando que no novo single, a loira diz que a velha Taylor está morta. "Eu realmente não gostei da nova música de Taylor. O refrão é tão sem graça e inútil", postou @roseannaL93 decepcionada. "A Taylor não para de trazer à tona sua desavença com Kanye West porque é a única coisa que a mantém relevante", disse outro internauta.

TAYLOR SWIFT LANÇA REVISTA REPUTATION PARA CELEBRAR NOVO ÁLBUM

Apesar das críticas, a cantora também recebeu vários elogios. "Tenho que dizer que é um dos melhores singles lançados no ano. Parabéns, Taylor", escreveu @Mody_Believer. "A nova música está no modo de repetição", disse @JaneyE1. "Escutei a nova música da Taylor e amei. Tão feliz que minha favorita está de volta", vibrou @SophSimss.

E você curtiu a nova música de Taylor Swift?