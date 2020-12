Miley Cyrus posa nua com asas de fada em livro de David La Chapelle

Miley Cyrus, que teve fotos íntimas vazadas na internet, posou nua na capa do novo livro do fotógrafo David La Chapelle, Lost + Found! Na imagem, Miley aparece como veio ao mundo, com asas de fada e glitter no corpo.

A primeira publicação de David em uma década, promete mostrar cerca de 150 trabalhos não publicados, desde seu trabalho em Nova York nos anos 1980 até hoje. Além de Miley, outros famosos também aparecem no livro como Julian Assange, David Bowie, Naomi Campbell, Hillary Clinton, Michael Jackson, Dwayne Johnson, Lady Gaga, Rihanna, Amber Rose, Uma Thurman, Andy Warhol, Kanye West e Amy Winehouse.

De acordo com a editora da publicação, Taschen, o livro será lançado em breve e vai custar US$ 69,99 (R$ 220).