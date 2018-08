Taylor Swift lança revista Reputation para celebrar novo álbum

Taylor Swift não está de brincadeira! Após lançar novo single e divulgar prévia de clipe, Taylor acaba de anunciar sua própria revista para celebrar o novo álbum Reputation!

A cantora fez parceria com a Target para vender dois volumes da revista que incluem 72 páginas de artes feitas por Swift, bastidores do clipe de Look What You Made Me Do, poesias, 20 fotos pessoais, letras escritas à mão e um pôster exclusivo.

A capa de Reputation Vol. 1 foi fotografada por Mert & Marcus, com styling de Joseph Cassell. Já o Vol. 2 teve clique de Benny Horneand e styling também de Joseph, que deixou Tay diva com jaqueta Marc Jacobs que custa US$ 1.500 (R$ 4,717). Veja: