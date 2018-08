Taylor Swift lança novo single Look What You Made Me Do

Taylor Swift, que divulgou vídeos misteriosos com uma cobra, acaba de fazer seu retorno na música na madrugada desta sexta-feira, 25! Taylor acaba de lançar seu novo single, Look What You Made Me Do, no qual anuncia que a "velha Taylor" morreu.

TAYLOR SWIFT REVELA DATA DE LANÇAMENTO DE SEU NOVO ÁLBUM, REPUTATION

A música foi escrita por Taylor, Jack Antonoff, Fred Fairbrass, Richard Fairbrass e Rob Manzoli, e usa o sample do hit I'm Too Sexy, de Right Said Fred. Os fãs logo começaram a questionar se a letra é uma indireta para Kanye West ou Katy Perry, famosos com quem a loira teve desavenças no passado.

TAYLOR SWIFT DIVULGA VÍDEO MISTERIOSO NAS REDES SOCIAIS

"Não gosto dos seus joguinhos/ Não gosto do seu palco inclinado/ O papel que você me fez passar/ Da boba/ Não, eu não gosto de você", diz um verso da canção. Em seguida Swift canta: "O mundo se move/ Outro dia outro drama, drama/ Mas não pra mim, não pra mim/ Tudo o que eu penso é sobre karma".

Escute o novo single abaixo: