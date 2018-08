Nicki Minaj lança clipe da música Rake It Up com Yo Gotti e Mike WiLL Made-It

Nicki Minaj continua com tudo! Após ela impressionar os seus seguidores com o tamanho de seu bumbum no Instagram, Nicki lançou nessa segunda-feira, 21, o clipe de sua parceria musical com os rappers Yo Gotti e Mike WiLL Made-It, Rake It Up. Sucesso!

No vídeo, que foi lançado exclusivamente na plataforma de streaming Tidal, podemos ver Nicki com roupas bem sensuais enquanto canta com os rappers. Em outra parte do clipe, Nicki se junta com Blac Chyna para fazer uma corrida de Lamborghinis. É muito poder!

