30 Seconds To Mars lança novo single Walk On Water

30 Seconds to Mars, que anunciou show no Rock In Rio, está de volta! A banda de Jared Leto acaba de lançar um novo single após 4 anos nesta terça-feira, 23! A música se chama Walk On Water e faz parte do quinto álbum de estúdio do 30 Seconds to Mars.

INTEGRANTE DO 30 SECONDS TO MARS FALA SOBRE PROBLEMAS AMBIENTAIS NO BRASIL

"Após 4 longos anos, centenas de dias, milhares de horas, bilhões de segundos, nós finalmente conseguimos terminar uma p*** de single. Quem pensou 'breve', na verdade seria aqui 'agora'. Com a ajuda inovadora da nanotecnologia, chatbots e softwares de música, nós discutimos com as profundezas de nossos corações negros e frios, sobre algo que parece uma música", disse Jared.

Escute a música abaixo: