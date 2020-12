Katy Perry, Miley Cyrus, Lorde e mais se apresentarão no MTV VMA 2017

O MTV Video Music Awards 2017 promete ter uma apresentação melhor que a outra! Na tarde desta segunda-feira, 7, a MTV, que mudou o nome do troféu pela igualdade de gêneros, anunciou as performances que o VMA terá na noite do dia 27 de agosto, na Califórnia. Mal podemos esperar!

KATY PERRY SERÁ A APRESENTADORA DO MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2017

As estrelas que vão se apresentar são Miley Cyrus, Ed Sheeran, Lorde, Katy Perry, Shawn Mendes e The Weeknd, além das bandas 30 Seconds to Mars e Fifth Harmony. A emissora também já liberou a lista de indicados à premiação, que conta com Kendrick Lamar como o recordista do ano.