Katy Perry será a apresentadora do MTV Video Music Awards 2017

Katy Perry está com tudo! Katy, que está prestes a lançar o clipe oficial da música Swish Swish, foi anunciada nesta quinta-feira, 27, como a anfitriã do MTV Video Music Awards deste ano. Poderosa!

KATY PERRY VEM AO BRASIL EM MARÇO DE 2018, SEGUNDO COLUNISTA

"Eu tenho treinado com a MTV em gravidade zero, comendo sorvete de astronauta, além disso, estou em um grupo de mensagens com Buzz Aldrin e Neil deGrasse Tyson. Venha 27 de agosto. Estarei pronta para ser sua mulher da lua!", disse ela, através de um comunicado.

KATY PERRY DIZ QUE AMA TAYLOR SWIFT APESAR DAS DIFERENÇAS ENTRE ELAS

A cerimônia de premiação acontece no dia 27 de agosto, no The Forum, em Los Angeles. Entre os indicados do VMA de 2017 estão Kendrick Lamar, The Weekend e a própria Katy Perry. Amamos!