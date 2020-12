Paris, filha de Michael Jackson, acredita que seu pai foi assassinado

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, deu uma entrevista para a revista Rolling Stone na qual afirma acreditar que seu pai foi assassinado. Será?

"Absolutamente. Porque é óbvio. Todos os indícios apontam para isso. Soa totalmente como uma teoria da conspiração e uma besteira, mas todos os fãs de verdade e todos da família sabem. Foi uma armadilha", disse Paris. Quando o repórter questionou quem poderia querer ver Michael morto, ela respondeu: "Um monte de gente".

No fim, a filha de Michael também disse como lida com a morte do pai: "Dizem que o tempo cura, mas não é verdade. Você apenas se acostuma. Eu vivo a vida com a mentalidade de: ‘Ok, perdi a única coisa que era importante para mim'. Então, seguindo em frente, nada pode ser tão ruim quanto foi antes. Posso lidar com isso. Eu o sinto comigo o tempo todo".