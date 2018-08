Arthur Aguiar e Thaila Ayala trocam beijos no clipe de A Flor

Arthur Aguiar acaba de lançar o clipe de A Flor, primeiro single de seu álbum de estreia como cantor. E para interpretar seu par romântico Arthur escolheu a atriz Thaila Ayala!

No vídeo, Thaila dá vida a uma garota que é desprezada pelo namorado e acaba se encantando com Arthur. Após muito romance, o casal finalmente troca um beijão no final do clipe. As cenas foram gravadas em São Paulo e dirigidas por Alex Miranda. Assista abaixo: