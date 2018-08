Guns N’ Roses confirma cinco shows no Brasil em 2016

A banda Guns N' Roses deixou o nosso Dia do Rock ainda melhor! Nesta quarta-feira, 13, os integrantes do Guns N' Roses confirmaram cinco shows da turnê Not In This Lifetime em novembro no Brasil. Mal podemos esperar!

Produzidos pela Mercury Concerts, os shows acontecerão em Porto Alegre (08 de novembro, no Estádio Beira-Rio), em São Paulo (11 de novembro, no Allianz Parque), em Curitiba (15 de novembro, no Pedreira Paulo Leminski), no Rio de Janeiro (18 de novembro, no Venue TBD) e em Brasília (20 de novembro, no Estádio Nacional).

A turnê Not In This Lifetime reúne três integrantes da formação original da banda: o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan. O trio não cantava junto desde 1993, com o fim da turnê Use Your Illusion. Os ingressos para os shows estarão disponíveis para venda em breve.