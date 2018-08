Fifth Harmony se despede do Brasil com show lacrador em São Paulo

A Fifth Harmony lacrou em sua última apresentação da turnê 7/27 nessa terça-feira, 5, e o E! Online Brasil esteve lá para registrar tudo! Pontualmente às 21h as meninas subiram ao palco do Espaço das Américas, em São Paulo cantando o hit Body Rock!

MENINAS DO FIFTH HARMONY GRAVAM VÍDEO CANTANDO "BRASIL GOSTOSAS"

Para homenagear o público brasileiro todas as meninas estavam com algum adereço do Brasil, como camisas, bandanas e faixas e Normani até vestiu uma camisa do São Paulo Futebol Clube. Com muita empolgação o Fifth Harmony cantou todos seus maiores hits como Worth it, Miss Movin' On, Sledgehammer e Bo$$, e não decepcionou seus fãs.

CAMILA CABELO DIZ QUE É "MEIA BRASILEIRA"

Nem mesmo um problema técnico fez com que as meninas perdessem o rumo do show. Com apenas um microfone, elas se revezaram na hora de cantar We Know, e não seguraram os risos. Aos poucos os outros microfones foram sendo entregues e tudo foi resolvido.

DINAH, DO FIFTH HARMONY, POSTA VÍDEO DANÇANDO BUMBUM GRANADA