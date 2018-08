Justin Bieber canta música I Knew You Were Trouble de Taylor Swift

Parece que Justin Bieber é um fã assumido de Taylor Swift! Depois de cantar a música Teardrops on My Guitar da loira, Justin resolveu tocar I Knew You Were Trouble, também de Taylor, no violão e soltar a voz, ao lado do produtor musical Martin Garrix. Uau!

JUSTIN BIEBER ATENDE FÃS APÓS SHOW NOS ESTADOS UNIDOS



No vídeo, publicado no Snapchat do produtor, Justin aparece com uma camisa preta e branca e tocando, bem animado, o instrumento musical. Quem também parece curtir o som é Martin, que chega a levantar até um dos braços. Aprecie: