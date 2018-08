Simple Plan anuncia quatro shows no Brasil

A banda Simple Plan vai desembarcar no Brasil novamente! Após quatro anos em terras brasileiras, os rapazes do Simple Plan anunciaram quatro shows, em dezembro deste ano, da turnê Taking One For The Team Tour no país. Amamos!

OS SHOWS INTERNACIONAIS QUE ACONTECEM NO BRASIL EM 2016



O grupo deve se apresentar em São Paulo (7 de dezembro, no Citibank Hall), Belo Horizonte (8 de dezembro, no Horizonte Music Hall), Rio de Janeiro (9 de dezembro, no Circo Voador) e Porto Alegre (11 de dezembro, no Bar Opinião).

SIMPLE PLAN CONFIRMA QUE ESTÁ VINDO PARA O BRASIL MAIS UMA VEZ!



Os ingressos para as apresentações de Belo Horizonte e Rio de Janeiro estarão à venda a partir do dia 4 de julho. Já São Paulo e Porto Alegre disponibilizarão os ingressos nos dias 5 e 12 de julho, respectivamente.