Justin Bieber é processado por plagiar riff vocal na música Sorry

Justin Bieber, que foi flagrado em jantar com Nicola Peltz, está sendo processado devido a música Sorry! A cantora White Hinderland alega que Justin plagiou o riff vocal de sua canção Ring the Bell.

Em post no Facebook, a cantora que chama Casey Dienel, explicou a situação aos seus seguidores: "Como muitos de vocês que seguem minha carreira e já devem ter percebido que a música Sorry de Justin Bieber, copia o riff vocal proeminente da minha música Ring the Bell. Os roteiristas, produtores e artistas de "Sorry" não possuem a licença para estaa exploração do meu trabalho, nem buscaram a minha permissão. Ontem à tarde, eu entrei com um processo por violação de direitos autorais contra Justin Bieber e as outras partes responsáveis", escreveu ela.

Assista abaixo aos vídeos de Sorry e Ring the Bell e compare as duas músicas: