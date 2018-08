Duas músicas novas do Fifth Harmony caem na rede

Os fãs de Fifth Harmony podem comemorar! Após lançarem uma prévia da música That's My Girl, caiu na rede durante a madrugada desta terça-feira, 24, as faixas All In My Head (Flex) e Not That Kinda Girl, do álbum 7/27. Sucesso!

As canções contam com a participação de Missy Elliott e Fetty Wap, respectivamente, e uma delas foi apresentada no Billboard Music Awards 2016. O álbum tem data de lançamento marcada para esta sexta-feira, 27.

