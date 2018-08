Ariana Grande lança as músicas Touch It e Thinking Bout You

Ariana Grande continua arrasando! Após divulgar o clipe da faixa Let Me Love You, Ariana lançou as músicas Touch It e Thinking Bout You de seu novo álbum, Dangerous Woman. Como não amar?

Ariana anunciou que vai divulgar uma música por dia até o lançamento de seu novo CD, que acontecerá nesta sexta-feira, 20. Por enquanto, a cantora já disponibilizou Dangerous Woman, Be Alright, Let Me Love You, Into You, Everyday, Greedy, Side To Side, Leave Me Lonely, Sometimes e Moonlight (clique aqui para ouvir!). Isso significa que, de 15 faixas (na versão deluxe), 12 já foram lançadas.

