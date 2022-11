Jamie Dornan diz que frequentou casas de sadomasoquismo

Jamie Dornan se preparou para arrancar suspiros da mulherada para viver seu papel como Christian Grey, no filme 50 Tons de Cinza. Jamie, que garantiu não ter feito nu frontal para o filme , é capa e conteúdo da edição de fevereiro de 2015 da revista Elle do Reino Unido.

JAMIE DORNAN DIZ QUE ERA TÍMIDO COM MULHERES

Na entrevista, o ator irlandês revelou que visitou locais de sadomasoquismo como laboratório para entrar no personagem. "Fui lá, eles me ofereceram uma cerveja e eles fizeram... O que eles estavam fazendo", falou o ator de 32 anos. "Vi um dominador com um de seus dois submissos. E fique como: 'vamos lá, rapazes! Eu sei que não estou pagando por isso, mas estou esperando um show'. Foi uma noite interessante. Em seguida, voltei para a minha mulher e para o meu bebê recém-nascido... Tive que tomar um longo banho antes de tocar em qualquer um deles", contou.

Além de sua preparação, o ator abriu o jogo sobre as cenas de sexo com sua Anastasia Steele (Dakota Johnson). "Qualquer um que pensa que atores ficam excitados ao fazerem cenas de sexo em filmes está equivocado", disse ele. "Tem dezenas de homens peludos ao redor, cabos e equipamentos de iluminação em movimento. Isso não é sexy, a menos que você estiver sendo observado, e não estava", acrescentou. O ator ainda voltou a dizer que não vai fazer nu frontal.