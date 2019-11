Marido de Jessica Simpson joga o filho para o céu

Jessica Simpson compartilhou uma foto no Instagram nessa terça-feira, 23, em que seu marido, Eric Johnson, aparece arremessando o filho, Ace, de 1 ano, para cima. Jessica, que recentemente se casou com Eric , mostrou que o marido usa as habilidades do futebol americano para brincar com as crianças.

Na foto, o pequeno se diverte com a brincadeira em que parece que ele está voando. Apesar da alegria estampada no rosto de Ace, alguns fãs criticaram o perigo de arremessar a criança tão forte. "Que pena olhar para essa foto. As intenções dele são boas, mas as pessoas não imaginam a fragilidade de uma criança desse tamanho", escreveu uma seguidora.

Eric já havia sido criticado em abril deste ano, quando fez a mesma brincadeira com a filha, Maxwell, durante um passeio na praia.

