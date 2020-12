Por trás do cartão de Natal das Kardashians

As Kardashians divulgaram o novo cartão de Natal da família no começo dessa semana, e, como vimos, a foto tem um ar bem diferente das anteriores, mostrando apenas as mulheres do clã, em uma versão futurista. ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO!

E para quem não tinha entendido muito bem o conceito do cartão, David LaChapelle, o fotógrafo responsável explicou a ideia durante o episódio especial de Keeping Up With the Kardashians.

"Esse será um pouco diferente. Mas não terá vermelho e verde e nada desse tipo, mas será algo inesperado, uma surpresa", contou LaChappele ao se reunir com Khloé, Kourtney, Kim Kardashian e Kris Jenner, dizendo ainda que a foto teria uma pegada de cultura pop contemporânea.

"Quero fazer algo visualmente interessante e bonito, mas que diga algo sobre o lugar e o momento que vivemos em um nível mais profundo. Com certeza será uma experiência diferente", continuou ele quando Khloé mostrou sua preocupação pelo fotógrafo usar muita nudez em seus ensaios – "Afinal ainda é um cartão de Natal".

"Comecei com a ideia desse mundo futurista e um tanto bagunçado, com muita eletricidade e fumaça... um set de filme de ação. E já que temos a matriarca a família, seria legal fazer algo apenas com as mulheres", explicou o fotógrafo.