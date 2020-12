Cartão de Natal das Kardashians exclui Bruce Jenner

Como já virou tradição, os Kardashians divulgaram o cartão de Natal da família nesse final de semana. E enquanto Kourtney, Khloé e Kim Kardashian aparecem absolutamente lindas na foto, outro detalhe acabou nos chamando a atenção.

Kardashians divulgam cartão de Natal

Desde que Kris Jenner e Bruce Jenner anunciaram a separação, em outubro deste ano, eles afirmam que continuam amigos. Tanto que Bruce apareceu no cartão da família. Entretanto... O pai de Kendall e Kylie Jenner aparece preso em um tubo no fundo da foto, com um olhar um tanto... desesperado.

Pelo menos Bruce ainda apareceu na foto, já que o único homem da família presente é o pequeno Mason. E Scott Disick, Lamar Odom e Kanye West, os respectivos de Kourtney, Khloé e Kim, ficaram de fora, assim como Rob Kardashian.

As fotos foram feitas pelo renomado fotografo David LaChapelle.

