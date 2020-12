Foto inédita de Angelina Jolie de topless é leiloada

Angelina Jolie, uma das mulheres mais belas e invejadas do planeta, vai à leilão. Na realidade, será apenas uma de suas imagens mais célebres. Musa do fotógrafo David LaChapelle em 2001, quando posou semi-nua ao lado de um cavalo branco para a revista Rolling Stone, uma das imagens deste set, chamado de The Wild Side of Photography (O Lado selvagem da Fotografia, em tradução livre), será leiloada pela Christie`s em Londres, Inglaterra, em maio.

Angelina tinha 25 anos quando a foto foi tirada, e na época era casada com Billy Bob Thornton e considerada uma das mulheres mais polêmicas de Hollywood (hoje a tattoo está coberta por outra e ela é uma mãe de família e noiva de Brad Pitt, não custa nada lembrar).

Especialistas estimam que a foto será vendida por aproximadamente R$ 110 mil, diz o jornal inglês The Daily Mail. Além dessa foto, há uma outra da atriz tirada por Steven Klein em 2005, onde ela e Brad Pitt aparecem sentados em uma mesa com cinco crianças, todos rezando antes de comer.