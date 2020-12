Katy Perry x Lady Gaga: guerra das sereias!

Muitos acreditam que Katy roubou a ideia de sereia de Gaga porque a intérprete de Born This Way já havia escolhido o mesmo look para a apresentação de seu novo alter ego, Yuyi.

A verdade é que as duas podem ser acusadas de plágio porque o mesmo figurino é usado há mais de três décadas por Bette Midler em seus shows.

Por fim, Perry contou que LaChapelle foi o responsável em armar o cenário, "Foi muito divertido. Me colocaram de cabelo roxo, como eu estava no verão passado". A cantora até não descartou a ideia de ir assim ao Halloween este ano.

Imagina a confusão que seria se as três cantoras aparecessem com o mesmo look na mesma festa?