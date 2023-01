Príncipe William, Kate Middleton e Rei Charles III fazem primeira aparição pública após livro de Harry

O rei compareceu no Galpão Comunitário Aboyne e Mid-Deeside em Aberdeenshire, Escócia. De acordo com a conta oficial da Família Real no Twitter, ele visitou as novas instalações e se encontrou com grupos de pessoas que ajudam a comunidade do local. Enquanto isso, o Príncipe e a Princesa de Gales passaram no Hospital da Universidade Real de Liverpool, na Inglaterra. Segundo fotos publicadas nas redes sociais, o casal estava usando looks quem combinavam para agradecer aqueles que forneceram apoio à saúde física e mental da população durante o inverno.