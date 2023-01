GKay retira preenchimento labial e mostra o resultado. Veja o antes e depois!

Em alguns cliques publicados por GKay no Instagram Stories, ela exibiu seu look mais natural e disse que ainda está se "acostumando". "Tirei minha boca", disse ela na legenda. "Estou testando vários ângulos ainda, vocês gostaram?! É estranho inicialmente", continuou. Veja as fotos no vídeo acima!

O último retoque de preenchimento labial realizado por GKay aconteceu em novembro do ano passado.