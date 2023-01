Selena Gomez retorna oficialmente ao Instagram

A cantora de "Come & Get It" - que no passado revelou que batalha contra bipolaridade, depressão e ansiedade - originalmente se afastou do Instagram porque a plataforma tinha "informação demais".

"Minha vida pessoal está espalhada por todo o lugar e isso parece incontrolável", disse ela em uma entrevista para a WWD em 2021. "Eu sinto que meus pensamentos e tudo o que eu estava postando vinha junto com milhões de pessoas do mundo todo dizendo coisas boas e ruins. E eu pensei: 'Eu não ganho nada com isso. Isso não está me dando inspiração'. Então eu cansei e me afastei".