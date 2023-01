Confuso penteado de Kate Winslet em pôster de Titanic deixa web intrigada

Em homenagem ao 25º aniversário de Titanic, um novo pôster foi lançado com os amados Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio). Mas, ao invés de focar na volta do longa, os fãs estão presos ao penteado de Rose.

Como visto na arte promocional, Rose exibe dois penteados muito diferentes. De um lado da cabeça, a personagem está com o cabelo cacheado preso, enquanto do outro, Kate surge com os fios soltos e lisos.

É claro que a web logo reagiu e questionou o estranho cabelo da protagonista. Um usuário escreveu: "Quando estou preparando meu cabelo e o Uber diz que o bote salva-vidas chegará em 2 minutos". Enquanto isso, outro acrescentou: "Isso está estranho".

Mas o penteado não foi o único aspecto do pôster que recebeu críticas, já que alguns espectadores também repararam na pose de Jack. "Os dedos de Leo estão estranhos e não agarram nada", disse um usuário.

