Shakira com Bizarrap: Todas as indiretas e bombas lançadas contra Piqué

"Eu entendi que não é minha culpa que eles te critiquem": Em 2016, Piqué disse no programa Yes, I Am Famous: "Ela é uma artista mundial, número um, para mim e para muitos. É uma honra ser com ela."

"Só faço música, pena que você sal... PIQUE".

"Você deixou a sogra como vizinha, com a imprensa na porta e a dívida no Tesouro": Após a separação, Shakira iniciou uma batalha judicial para poder se mudar para Miami com os filhos de Barcelona, ​​​​onde Piqué mora com sua nova namorada e toda sua família.